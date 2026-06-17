SharonAI bondit de 24 % après avoir annoncé un financement de 1,6 milliard de dollars

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17 juin - ** Le cours de l'action de la société australienne de néocloud SharonAI SHAZ.O bondit de 24,4 % à 95,4 dollars

** SHAZ annonce un financement stratégique de 1,6 milliard de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'émission pour financer le partenariat informatique annoncé précédemment avec Nvidia NVDA.O

** Goldman Sachs est le chef de file de l’opération

** SHAZ a enregistré une hausse de plus de 200 % depuis son introduction en Bourse en février