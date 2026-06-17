 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SharonAI bondit de 24 % après avoir annoncé un financement de 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** Le cours de l'action de la société australienne de néocloud SharonAI SHAZ.O bondit de 24,4 % à 95,4 dollars

** SHAZ annonce un financement stratégique de 1,6 milliard de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'émission pour financer le partenariat informatique annoncé précédemment avec Nvidia NVDA.O

** Goldman Sachs est le chef de file de l’opération

** SHAZ a enregistré une hausse de plus de 200 % depuis son introduction en Bourse en février

Valeurs associées

NVIDIA
206,1000 USD NASDAQ -0,63%
SHARONAI HLDG
88,2000 USD NASDAQ +15,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,76 +0,53%
CAC 40
8 433,51 -0,16%
2CRSI
44,68 -2,40%
SOCIETE GENERALE
77,96 +1,01%
WORLDLINE
11,348 -13,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank