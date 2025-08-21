SharkNinja dérape après la vente d'actions par la présidente du conseil d'administration pour un montant de 638 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du fabricant d'appareils électroménagers SharkNinja SN.N ont baissé de 2,6 % avant la cloche à 116,50 $ après une offre secondaire de 638 millions de dollars ** La société basée à Needham, Massachusetts, a annoncé en fin de semaine que les actionnaires affiliés à la présidente du conseil d'administration, CJ Xuning Wang, ont vendu 5,5 millions d'actions à 116 $

** La taille de l'offre a été augmentée de 5 millions d'actions et le prix a été fixé avec une décote de 3 % par rapport à la dernière vente de l'action

** JP Morgan et BofA sont les chefs de file de l'offre

** SharkNinja a été séparé de la société mère JS Global Lifestyle 1691.HK , cotée à Hong Kong, en juillet 2023 ** La vente par Wang , qui est la directrice générale de JS Global, réduit sa participation dans SharkNinja à ~55,4 millions d'actions, soit une participation d'environ 39%, selon le prospectus de l'offre

** SharkNinja possède ~141,1 millions d'actions, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 16,9 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions SN ont augmenté de ~23% depuis le début de l'année ** Le 7 août, SharkNinja a publié un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs à ceux du T2, selon les données du LSEG, et a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance des ventes de 13 % à 15 % pour l'année fiscale, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 11 % à 13 %

** 10 des 11 analystes considèrent SN comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le PT médian est de 135 $, selon les dernières données de LSEG