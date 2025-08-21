 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 927,77
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SharkNinja dérape après la vente d'actions par la présidente du conseil d'administration pour un montant de 638 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du fabricant d'appareils électroménagers SharkNinja SN.N ont baissé de 2,6 % avant la cloche à 116,50 $ après une offre secondaire de 638 millions de dollars ** La société basée à Needham, Massachusetts, a annoncé en fin de semaine que les actionnaires affiliés à la présidente du conseil d'administration, CJ Xuning Wang, ont vendu 5,5 millions d'actions à 116 $

** La taille de l'offre a été augmentée de 5 millions d'actions et le prix a été fixé avec une décote de 3 % par rapport à la dernière vente de l'action

** JP Morgan et BofA sont les chefs de file de l'offre

** SharkNinja a été séparé de la société mère JS Global Lifestyle 1691.HK , cotée à Hong Kong, en juillet 2023 ** La vente par Wang , qui est la directrice générale de JS Global, réduit sa participation dans SharkNinja à ~55,4 millions d'actions, soit une participation d'environ 39%, selon le prospectus de l'offre

** SharkNinja possède ~141,1 millions d'actions, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 16,9 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions SN ont augmenté de ~23% depuis le début de l'année ** Le 7 août, SharkNinja a publié un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs à ceux du T2, selon les données du LSEG, et a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance des ventes de 13 % à 15 % pour l'année fiscale, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 11 % à 13 %

** 10 des 11 analystes considèrent SN comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le PT médian est de 135 $, selon les dernières données de LSEG

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
292,210 USD NYSE +0,52%
JS GLOBAL LIFES
0,199 EUR Tradegate 0,00%
JS GLOBAL LIFES
0,1889 USD OTCBB 0,00%
SNR
119,590 USD NYSE +0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank