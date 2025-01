Shares rachète l'activité de PER Bancaire d'Inter Invest

(AOF) - Shares a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec le groupe Inter Invest pour l’acquisition de son activité de PER Bancaire qui intégrera la plateforme Shares Pro. Inter Invest devient dès à présent distributeur de référence de l’offre Shares Pro. Shares lancera prochainement sur Shares Pro une offre de PER compte-titres conçu conjointement avec les équipes d'Inter Invest. Ce PER viendra compléter l'offre existante, incluant déjà les comptes titres (CTO), comptes-titres entreprises et PEA.

Les comptes clients et encours du PER d'Inter Invest seront par la suite transférés sur Shares Pro, après négociation du contrat final et sous réserve de l'approbation des régulateurs.

Benoit Petit, président du Groupe Inter Invest, a déclaré : "Nous sommes ravis de concrétiser ce partenariat avec Shares Pro, fintech dynamique et agile. En mettant à disposition notre expertise produit et notre réseau de distribution, nous démultiplierons l'adoption de l'offre Shares Pro auprès des professionnels du patrimoine, en ajoutant, dans la parfaite continuité du Plan d'épargne retraite Mon PER, une nouvelle offre compte-titres ordinaire et PEA ".