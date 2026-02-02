 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shanghai Composite : amorce de rupture sous 4.085Pts, plonge vers 4.015Pts
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:57

Ce n'est pas forcément lié à 100% au krach des métaux précieux, mais cela fait certainement partie des "drivers" de la baisse de -2,5% du Shanghai Composite qui valide une amorce de rupture sous 4.085Pts, et plonge vers 4.015.
L'indice vient de dessiner une figure d'épuisement sous 4.170Pts les 12/13 puis 29 janvier... et le "composite" amorce brutalement sa correction en direction du "gap" des 3.977 du 29 décembre, puis de la MM100 qui gravite vers 3.940Pts (elle coïncide avec la résistance testée le 8 décembre 2025).
NB : le principal palier de soutien moyen terme demeure situé à 3.924Pts.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank