Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shanghai Comp : reprend 0,7% à 3.030, grappille 0,4% hebdo information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le Shanghai Composite reprend 0,7% à 3.030 et grappille 0,4% en hebdo : le rebond amorcé le 23/10 sur 2.940 se confirme laborieusement



Le prochain objectif demeure 3.064, l'ex-plancher du 25 août, la résistance suivante se dessine vers 3.150 (support remontant au 26 juin).





Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 +0.71%