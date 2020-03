Shamik Dhar, BNY Mellon IM : "Au-delà des différents impacts immédiats du coronavirus, deux scénarios de reprise économiques se dessinent"

Shamik Dhar, Chef Économiste chez BNY Mellon Investment Management. (crédit photo : DR)

Par Shamik Dhar, Chef Économiste chez BNY Mellon Investment Management

"Au-delà des différents impacts immédiats du coronavirus, et en nous appuyant sur leurs attentes en matière de rendement et de risque, nous estimons que les investisseurs chercheront à adopter une attitude plus prudente jusqu'à ce que nous ayons une meilleure visibilité sur les marchés. Il existe un fort potentiel de rebond sur les marchés, mais il n'est pas encore certain que les gains attendus dans le meilleur des cas l'emporte sur les pertes attendues dans le pire des cas.

Dans le climat actuel, nous anticipons deux scénarios de reprise probables. Tout d'abord, nous évaluons à 35% la probabilité d'une reprise en forme de V, scénario dans lequel le Covid-19 se répand dans le monde entier mais l'impact économique reste contenu. Dans ce scénario, nous nous attendrions à ce que le virus atteigne son pic pendant l'été et à ce que les réserves de liquidités des banques centrales soient suffisamment importantes pour éviter de graves perturbations sur les marchés financiers. Dans ce même cas de figure, nous nous attendons également à ce que la croissance mondiale reprenne au second semestre 2020 et à ce que la production se rétablisse, de sorte que, au premier semestre de 2021, la croissance soit proche de ce qu'elle aurait été si la maladie n'était jamais apparue - et sans pertes permanentes au niveau de la production.

Le deuxième scénario le plus probable que nous envisageons est une reprise en forme de U, où la propagation du coronavirus serait plus persistante et plus étendue que dans notre premier scénario. Nous évaluons aussi à 35% la probabilité liée à ce scénario. Dans ce scénario, l'économie serait principalement impactée par une baisse de la demande globale mondiale (par rapport à l'offre). Nous nous attendrions à ce que l'appétit global en termes de prise de risque diminue de manière générale face à l'incertitude accrue. Les primes de risque augmenteraient fortement et les prix des actions et du crédit baisseraient, en particulier parmi les entreprises à fort effet de levier. Une nouvelle fuite spectaculaire vers les valeurs refuge ramènerait en fin de compte les rendements des obligations d'État à des planchers jusqu'alors impensables, et même en territoire négatif pour certaines régions. Mais avant cela, une forte demande de liquidités entraînerait une hausse temporaire de certains rendements, ce qui provoquerait de graves perturbations sur les marchés, car les liquidités se raréfieraient et la pénurie de dollars US s'aggraverait. Les décideurs politiques à l'échelle mondiale seraient incapables d'endiguer la détérioration du sentiment de marché à court terme. Ce mouvement de vente déclencherait un ralentissement qui pourrait être similaire à celui observé après l'éclatement de la bulle Internet en 2000-1, suivi d'une reprise en forme de U".