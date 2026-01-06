Shake Shack en hausse après que la Deutsche Bank a revalorisé ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 janvier - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N en hausse de ~4% à $87.50
** La Deutsche Bank fait passer la recommandation sur le titre de "conserver" à "acheter"; elle abaisse son objectif de cours à 105 $ contre 115 $, soit un potentiel de hausse de 25,7 % par rapport à la dernière clôture du titre
** La banque évoque des éléments positifs potentiels tels que la Coupe du monde en été, les dépenses réelles, ainsi qu'une amélioration possible de la confiance des consommateurs et une augmentation du trafic, ce qui esquisse des perspectives plus optimistes pour 2026.
** 13 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et 1 comme "vendue" ou inférieure; le PT médian est de 105 $ - données compilées par LSEG
** SHAK a chuté de ~40% en 2025
