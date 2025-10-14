Shah Capital réclame la vente de Novavax en raison de sa sous-performance persistante et de ses erreurs de marketing

(Ajout de la déclaration de Novavax au paragraphe 3) par Sneha S K et Bhanvi Satija

Shah Capital a exhorté le conseil d'administration de Novavax NVAX.O à poursuivre la vente de la biotech, citant une troisième année consécutive de mauvais déploiement de son vaccin COVID-19, a déclaré le fonds spéculatif mardi.

Dans sa lettre, partagée en exclusivité avec Reuters, le deuxième plus grand actionnaire de Novavax a suggéré que les capacités du fabricant de vaccins "auraient un potentiel bien plus important entre les mains d'une grande entité pharmaceutique compétente"

Novavax a répondu que son conseil d'administration restait ouvert à "d'autres options crédibles" qui maximisent la valeur pour les actionnaires.

Shah Capital, qui détient 7,2 % de Novavax, fait une deuxième tentative de changement au sein de l'entreprise après avoir retiré une campagne précédente contre trois membres du conseil d'administration l'année dernière, à la suite de l'accord de licence conclu entre Novavax et Sanofi .

Himanshu Shah, fondateur du fonds, a déclaré à Reuters que Novavax pourrait obtenir une évaluation d'"au moins 5 milliards de dollars" sur la base du potentiel commercial de ses vaccins. L'entreprise a une évaluation boursière d'environ 1,4 milliard de dollars, selon les données du LSEG.

Le vaccin COVID-19 à base de protéines de Novavax, Nuvaxovid, n'a obtenu que 2 % de parts de marché la saison dernière, a déclaré M. Shah, qui a mis en cause une série d'erreurs de marketing critiques de l'entreprise.

"Le problème a été les ventes", a-t-il déclaré, ajoutant que Novavax a distribué environ 7 000 vaccins, alors que ses rivaux à ARNm Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O avaient distribué près de 6 millions de vaccins à la date du 2 octobre.

M. Shah considère Sanofi, Merck MRK.N , GSK GSK.L et AstraZeneca AZN.L comme des acheteurs potentiels, mais il a déclaré qu'il n'avait pas été en contact avec l'une de ces sociétés.

Le vaccin de Novavax a été approuvé en mai, mais la FDA a limité son utilisation aux personnes âgées et aux personnes à risque de plus de 12 ans.

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, sceptique de longue date à l'égard des vaccins, a également fait part de ses inquiétudes quant à l'efficacité du vaccin lors d'une interview accordée à la chaîne CBS au début de l'année.