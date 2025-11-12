Shah Capital préconise la vente de Novavax et met en garde contre une bataille de procurations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shah Capital frustré par la faiblesse des ventes du vaccin COVID-19 de Novavax

Le fonds spéculatif augmente sa participation à 8,3 % et préconise la vente à une grande entreprise pharmaceutique

Les ventes de vaccins COVID de Novavax sont inférieures à celles de ses concurrents

(Ajout d'une information au paragraphe 6) par Sneha S K et Sriparna Roy

Shah Capital, le deuxième plus grand actionnaire de Novavax NVAX.O , presse le conseil d'administration de la biotech de procéder à des changements stratégiques, y compris une vente potentielle, et a averti qu'il pourrait lancer une bataille de procurations si aucun progrès n'est réalisé dans les quatre prochains mois.

Dans une deuxième lettre adressée au conseil d'administration de Novavax en moins d'un mois, dont Reuters a eu l'exclusivité mercredi, Shah Capital se dit "de plus en plus désenchanté" par la faiblesse des ventes du vaccin COVID-19 de la société.

"Si je ne vois pas de changements se produire, et si la société ne donne pas suite dans les quatre prochains mois, alors je pense qu'il y a définitivement un potentiel pour une bataille de procurations", a déclaré le fondateur du fonds spéculatif Himanshu Shah dans une interview.

Le fonds a déclaré qu'il croyait toujours en la science de Novavax et a augmenté sa participation à environ 8,3 %, contre 7,2 % en octobre.

Cependant, il a déclaré qu'il restait "complètement perdu" face aux ventes décevantes du vaccin à base de protéines COVID-19 de Novavax et qu'il était frustré par sa part de marché négligeable.

Novavax n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

DÉCALAGE ENTRE LE POTENTIEL ET L'EXÉCUTION

Il s 'agit d 'une nouvelle poussée de l'investisseur activiste en faveur du changement, après qu'il a retiré sa campagne contre trois membres du conseil d'administration l'année dernière, suite à l'accord de licence de Novavax avec Sanofi .

"Il est raisonnable de se demander si Novavax et son partenaire ne font pas preuve d'un profond manque de compétence ou s'ils ne réalisent pas intentionnellement des performances insuffisantes", indique la lettre.

Le vaccin de Novavax s'est vendu à environ 120 000 doses au 31 octobre, au cours de la saison 2025-26 qui a débuté en août, contre 14,5 millions de doses vendues au cours de la même période par deux concurrents, ce qui laisse la part de marché de Novavax à environ 0,8 %, selon la lettre.

"Malgré une science sous-jacente solide et un besoin évident du marché, la déconnexion entre le potentiel et l'exécution est frappante", a déclaré le fonds spéculatif dans sa lettre.

Au début du mois, Novavax a repoussé son objectif de rentabilité d'un an, à 2028.

Novavax a une base de coûts élevée, doit être rentable sur le plan opérationnel l'année prochaine et devrait mener des essais plus complets, a déclaré Himanshu Shah.

Himanshu Shah évalue la valeur de l'entreprise entre 5 et 10 milliards de dollars. La capitalisation boursière de Novavax est d'environ 1,21 milliard de dollars, selon les données du LSEG.

Le fonds a demandé au conseil d'administration de former immédiatement un comité chargé d'évaluer une vente et d'engager une banque d'investissement qualifiée.

Himanshu Shah a déjà cité Sanofi, Merck MRK.O , GSK GSK.L et AstraZeneca AZN.L comme acheteurs potentiels, mais il a déclaré qu'il ne les avait pas contactés.