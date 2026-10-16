Shah Capital, actionnaire de Novavax, va se retirer de son rôle d'actionnaire activiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Shah Capital, l'un des principaux actionnaires de Novavax NVAX.O , a déclaré vendredi qu'il ne cherchait plus à exercer une influence sur le contrôle du fabricant de vaccins après s'être restructuré en « family office ».
* L'investisseur a déposé une demande auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) afin de retirer volontairement son enregistrement en tant que conseiller en investissement, a-t-il indiqué dans un document réglementaire
* Himanshu Shah Family Office LLC a été créée pour gérer ces investissements, précise le document
* Himanshu Shah est le fondateur, président et directeur des investissements de Shah Capital, le deuxième actionnaire de Novavax, selon les données de LSEG
* Shah Capital a déclaré détenir 10,54 millions d’actions Novavax, soit environ 6,39% du capital de la société
* Le document révèle également que Shah Capital Fund LLC a vendu 2,87 millions d’actions le 5 octobre à un prix moyen d’environ 11,35 dollars par action
* Himanshu Shah a déclaré détenir 10,66 millions d’actions, soit environ 6,46% de Novavax
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