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Shah Capital, actionnaire de Novavax, va se retirer de son rôle d'actionnaire activiste
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 23:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shah Capital, l'un des principaux actionnaires de Novavax NVAX.O , a déclaré vendredi qu'il ne cherchait plus à exercer une influence sur le contrôle du fabricant de vaccins après s'être restructuré en « family office ».

* L'investisseur a déposé une demande auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) afin de retirer volontairement son enregistrement en tant que conseiller en investissement, a-t-il indiqué dans un document réglementaire

* Himanshu Shah Family Office LLC a été créée pour gérer ces investissements, précise le document‌

* Himanshu Shah est le fondateur, président et directeur des investissements de Shah Capital, le deuxième actionnaire de Novavax, selon les données de LSEG

* Shah Capital a déclaré détenir 10,54 millions d’actions Novavax, soit environ 6,39% du capital de la société

* Le document révèle également que Shah Capital Fund LLC a vendu 2,87 millions d’actions le 5 octobre à un prix moyen d’environ 11,35 dollars par action

* Himanshu Shah a déclaré détenir 10,66 millions d’actions, soit environ 6,46% de Novavax

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