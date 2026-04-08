Shah Capital a l'intention de voter contre les candidats au conseil d'administration de Novavax et la rémunération des dirigeants

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(Ajoute la déclaration de l'entreprise aux paragraphes 3 et 5) par Sneha S K et Sriparna Roy

L'investisseur activiste Shah Capital prévoit de voter contre la réélection des membres du conseil d'administration et la rémunération des dirigeants lors de la prochaine assemblée annuelle de Novavax NVAX.O , renouvelant ainsi la pression en faveur de changements chez le fabricant de vaccins.

Le fondateur du fonds spéculatif Himanshu Shah, dans une lettre datée de mercredi et communiquée en exclusivité à Reuters, a exhorté les dirigeants à réduire les coûts et à racheter de manière opportuniste entre 10 et 20 millions d'actions.

Novavax a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters qu'elle continuait à faire des investissements ciblés en R&D tout en réduisant ses coûts de manière significative. Elle a également conclu un partenariat avec Pfizer et a continué à progresser dans le cadre d'un partenariat avec Sanofi, a-t-elle ajouté.

Les actions du fabricant de vaccins ont augmenté de 4 %, à 8,32 dollars.

Shah Capital, deuxième actionnaire de Novavax avec une participation de 9 %, a poussé le conseil d'administration de la biotech à procéder à des changements stratégiques, y compris à une vente potentielle . Le fonds spéculatif a déclaré mercredi qu'il souhaitait qu'un investisseur stratégique à long terme partageant les mêmes idées prenne une participation de 10 à 20 % afin de remodeler la société.

"Nous sommes à la fois surpris et frustrés par le retard continu de Sanofi à publier les résultats de phase avancée pour le vaccin combiné COVID/grippe, un marché d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars, a déclaré M. Shah.

Novavax a déclaré qu'elle maintenait un "dialogue constructif" avec ses actionnaires et qu'elle accueillait favorablement leurs contributions collaboratives.

APPEL AU CHANGEMENT DE DIRECTION

La société a demandé que l'équipe de direction actuelle soit réduite de 30 % et que le conseil d'administration ne compte plus que cinq membres au lieu de huit.

"Ma lettre est une mise en accusation de la direction", a déclaré M. Shah lors d'une interview accordée à Reuters.

En novembre , M. Shah a déclaré à Reuters qu'il pourrait lancer une course aux procurations si aucun progrès n'était réalisé au cours des quatre prochains mois.

Mercredi, M. Shah a déclaré qu'il n'entamait pas de course aux procurations "car il serait en minorité face à un conseil d'administration de huit membres bien établis."

"Il y a un manque de conviction stratégique. L'entreprise devrait rembourser ses dettes, et non en ajouter sous forme de dettes convertibles. La crédibilité est perdue", a ajouté M. Shah.

Le cabinet a exhorté ISS et Glass Lewis à revoir leurs recommandations de vote par procuration "en faveur".