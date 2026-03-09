 Aller au contenu principal
SGX prépare des contrats à terme sur les obligations souveraines asiatiques
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 19:51

La Bourse de Singapour (SGX) prévoit de lancer dans les prochaines semaines des contrats à terme sur des obligations souveraines asiatiques afin de répondre à la demande croissante d'outils de couverture face aux tensions géopolitiques et à la volatilité des marchés. Selon son directeur général Loh Boon Chye, ces produits dérivés permettront aux investisseurs internationaux exposés aux économies asiatiques de mieux gérer le risque lié aux fluctuations des taux d'intérêt.

Cette initiative intervient dans un contexte de ventes massives sur les marchés obligataires mondiaux, alimentées par les craintes que le conflit au Moyen-Orient ravive l'inflation et pousse les banques centrales à maintenir des politiques monétaires plus restrictives. Les contrats à terme sur obligations sont largement utilisés pour se couvrir contre les variations de taux, amplifier les rendements ou spéculer sur l'évolution des prix sans détenir directement les titres.

Le projet s'inscrit dans une stratégie plus large de développement des produits dérivés à Singapour. SGX avait récemment annoncé son intention de lancer des contrats à terme perpétuels sur le bitcoin et l'ether. Parallèlement, les obligations asiatiques continuent d'attirer les capitaux étrangers, avec 3,78milliards de dollars d'achats nets en janvier dans plusieurs marchés régionaux, malgré un ralentissement par rapport aux 8,07milliards enregistrés en décembre.

