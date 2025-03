SGS se renforce en Australie avec une acquisition dans les tests pour la métallurgie

Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, se renforce en Australie avec une acquisition dans les tests pour la métallurgie, a-t-il annoncé lundi, sans dévoiler le montant de la transaction.

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le groupe a signé un accord pour racheter Independent Metallurgical Operations Pty Ltd et Metallurgy Pty Ltd, connus ensemble sous le nom de IMO, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Basés à Perth, dans le Sud-Ouest de l'Australie, ces deux laboratoires spécialisés dans les tests pour la métallurgie emploient 48 personnes, a précisé SGS qui n'a pas fourni de détails sur leur chiffre d'affaires.

Le groupe suisse procède régulièrement à des petites acquisitions ciblées. Durant l'exercice 2024, il a bouclé onze rachats d'entreprises.

Mi-janvier, le groupe et son concurrent français Bureau Veritas avaient indiqué être en discussions en vue d'un éventuel rapprochement. Mais moins de deux semaines plus tard, ils avaient annoncé avoir mis fin à ces discussions.

Lors de la publication des résultats annuels mi-février, la directrice générale de SGS, la Française Géraldine Picaud, a dit vouloir poursuivre le plan stratégique mis en place pour la période allant jusqu'en 2027 et espérer réaliser "au moins une acquisition par mois" en 2025.

Ce plan stratégique vise notamment à ce que les acquisitions ciblées génèrent 1% à 2% de ventes annuelles supplémentaires sur la période s'étalant entre 2024 et 2027.

L'an passé, le groupe qui emploie 99.500 personnes au niveau mondial a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6,8 milliards de francs suisses (7,2 milliards d'euros).