SGS et Bureau Veritas discutent d'un possible rapprochement

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le groupe suisse SGS et son concurrent français Bureau Veritas , tous deux spécialisés dans l'inspection et la certification de produits, discutent d'un possible rapprochement, ont-ils annoncé mercredi dans des communiqués séparés, suite à une information de presse.

"Suite à de récents commentaires de presse, SGS indique qu'il est en discussions avec Bureau Veritas concernant une potentielle combinaison", a indiqué le groupe genevois dans un bref communiqué.

"Il n'y a aucune assurance que ces discussions déboucheront sur une transaction ou un autre accord", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué séparé, Bureau Veritas a lui aussi confirmé être en discussions avec SGS, expliquant que "rien ne garantit que ces discussions aboutissent à une quelconque transaction ou accord".

Comme le groupe suisse, Bureau Veritas précise qu'il ne fera pas d'autre commentaire à ce stade.

Mardi soir, l'agence Bloomberg a rapporté que les deux groupes sont "en discussions avancées", citant des sources proches du dossier.

Selon ces sources, les deux groupes sont "en train de travailler aux derniers détails d'une transaction qui pourrait être annoncée au cours des prochaines semaines", a écrit l'agence financière.

Un rapprochement de Bureau Veritas et de SGS ferait émerger un géant européen de l'inspection et de la certification de produits avec "une valeur de marché combinée de presque 35 milliards de dollars", a-t-elle quantifié.