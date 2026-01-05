 Aller au contenu principal
SGS acquiert la société indienne Panacea Infosec
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 13:38

SGS annonce l'acquisition de Panacea Infosec, une société indienne lui apportant plus de 90 professionnels hautement qualifiés en cybersécurité et servant des clients en Inde, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique.


En intégrant Panacea Infosec, le groupe suisse de tests, d'inspection et de certification explique "renforcer sa position sur les marchés en rapide expansion de la sécurité des paiements et de l'assurance sécurité de l'information".

"Cette offre combinée améliorée aidera les clients à protéger les données sensibles, sécuriser les transactions et maintenir la conformité aux normes internationales, renforçant ainsi la confiance dans la transformation numérique", poursuit-il.

SGS ajoute viser au moins 200 millions de francs suisses de revenus supplémentaires issus de Digital Trust d'ici 2027 par rapport à 2023, soulignant l'importance stratégique de cette acquisition pour stimuler la croissance et l'innovation.

