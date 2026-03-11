SGF Fang Holdings cède pour 1,9 milliard de dollars d'actions Diamondback Energy
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:24
Diamondback Energy, groupe spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, ne recevra aucun produit de la vente des actions par SGF Fang Holdings, LP.
La clôture de l'offre secondaire est prévue pour demain, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'actionnaire vendeur a également accordé aux banques garantes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,65 million actions ordinaires supplémentaires, uniquement pour couvrir d'éventuelles attributions excédentaires (option de surallocation).
Valeurs associées
|174,0775 USD
|NASDAQ
|-2,41%
A lire aussi
-
Face à l'envolée des prix à la pompe liée à la guerre au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu a demandé mercredi aux membres du gouvernement des propositions pour protéger les consommateurs, tandis que certains distributeurs anticipent de fortes baisses dès cette semaine. ... Lire la suite
-
Le trafic aérien dans les aéroports du Golfe restait très perturbé mercredi, au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient, malgré une reprise de l'activité de Dubaï et Doha, selon des données d'une société spécialisée. Cirium, entreprise experte en données du trafic ... Lire la suite
-
Les frappes sur les infrastructures du Golfe et le détroit d'Ormuz, dont trois ont touché mercredi des navires commerciaux, forcent les grandes puissances à s'organiser face à la flambée des prix du pétrole, notamment en puisant dans les réserves d'or noir. En ... Lire la suite
-
Le ministre iranien des Sports Ahmad Donyamali a déclaré mercredi que l'Iran ne pouvait pas participer à la Coupe du monde 2026 de football organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada en raison des bombardements américains et israéliens sur le pays qui ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer