SGF Fang Holdings cède pour 1,9 milliard de dollars d'actions Diamondback Energy
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:24

Diamondback Energy, Inc. a annoncé hier la fixation du prix d'une offre publique souscrite de 11 millions d'actions de son capital social (offre secondaire) par SGF Fang Holdings, LP (= l'actionnaire vendeur). Le produit brut de la vente des actions par l'actionnaire Vendeur s'élèvera à environ 1,9 milliard de dollars.

Diamondback Energy, groupe spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, ne recevra aucun produit de la vente des actions par SGF Fang Holdings, LP.

La clôture de l'offre secondaire est prévue pour demain, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L'actionnaire vendeur a également accordé aux banques garantes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,65 million actions ordinaires supplémentaires, uniquement pour couvrir d'éventuelles attributions excédentaires (option de surallocation).

