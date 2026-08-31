SG s'attend désormais à trois hausses de taux de la Fed d'ici mars 2027

La Réserve fédérale américaine devrait relever ses taux d'intérêt à trois reprises d'ici mars 2027, d'un quart de point à chaque fois, anticipe Société Générale à la suite du discours prononcé vendredi par le président de la Fed, Kevin Warsh, lors du rassemblement de Jackson Hole.

"Nous modifions nos prévisions concernant la trajectoire de la Fed et prévoyons désormais le début d'un cycle de hausse graduelle des taux à partir de septembre", indique la banque française dans une note.

Société Générale dit anticiper un resserrement de 25 points de base à l'issue de la réunion du 16 septembre, suivi d'une nouvelle hausse en décembre et d'un possible relèvement final en mars 2027, même si l'établissement reconnaît que ce dernier pourrait ne pas forcément se matérialiser.

Au-delà de la persistance de l'inflation aux Etats-Unis, la tonalité de l'intervention du patron de la Fed vendredi depuis le colloque des banquiers centraux organisé dans le Wyoming ne laisse guère place au doute, estime SG.

Une inflation persiste, mais une croissance qui tient bon

"Le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole a dressé sans ambiguïté un constat restrictif (hawkish) de la situation économique, en mettant l'accent sur les inquiétudes persistantes face à une inflation élevée, non seulement récemment mais aussi sur l'ensemble de l'année écoulée", souligne SocGen.

"A première vue, c'est plutôt le discours d'un président de la Fed qui ne s'opposerait pas nécessairement à un durcissement de la politique monétaire", poursuit l'établissement.

Compte tenu de la solidité du marché de l'emploi et de la résistance de l'économie, la banque centrale dispose selon SG d'une marge de manoeuvre suffisante pour durcir le ton et relever ses taux si l'inflation ne ralentit pas assez rapidement.