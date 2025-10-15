 Aller au contenu principal
SFR rejette l'offre conjointe de Bouygues Telecom, iliad et Orange
information fournie par AOF 15/10/2025 à 16:58

(AOF) - L'offre conjointe non engageante faite par Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange sur une grande partie des activités d'Altice en France, maison mère de SFR, a été rejetée par Altice, selon un courrier interne, dont AOF a eu connaissance. En dépit de ce rejet, les actions Bouygues (+7,52%, à 41,63 euros) et Orange (+3,54%, à 14,05 euros) restent bien orientées.

Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour ces activités et fait ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'Altice France de plus de 21 milliards d'euros. La proposition était bien inférieure aux 30 milliards d'euros de valeur d'entreprise recherchés par Drahi pour SFR plus tôt cette année, rapporte Bloomberg.

"L'histoire ne fait que commencer et les rebondissements promettent d'être nombreux, mais cette offre laisse planer l'espoir d'une consolidation du marché français des télécoms et du retour à 3 opérateurs, explique Invest Securities". "Reste à savoir si P. Drahi et les créanciers d'Altice, qui ont récupéré 45% du capital dans le cadre de la restructuration financière finalisée en septembre, seront prêts à accepter ce prix qui fait ressortir un ratio valeur d'entreprise sur Ebitda 2025 de 6,6".

Leur proposition exclut notamment les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre et Altice Technical Services ainsi que les activités du groupe Altice dans les départements et régions d'outre-mer.

Les opérateurs télécoms précisent que la répartition du prix et de la valeur serait de l'ordre de 43% pour Bouygues Telecom, 30% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange.

"Aucune information n'a été divulguée concernant les synergies ou les coûts d'intégration", relève JPMorgan. Le bureau d'études pense que SFR acceptera l'offre. "La due diligence pourrait ensuite prendre entre trois et cinq mois, avec une offre ferme au premier semestre 2026. Les procédures réglementaires prennent généralement 18 mois, ce qui implique une clôture au second semestre 2027," détaille l'analyste.

Dans le détail, l'activité "B2B" serait reprise par Bouygues Telecom principalement, et Free-Groupe iliad et l'activité "B2C" serait partagée entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange. Les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange, à l'exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom.

Les trois groupes soulignent que la "remise d'une offre confirmatoire sera conditionnée à la réalisation de due diligences, ainsi qu'à une évaluation financière et opérationnelle confirmant les hypothèses de l'offre indicative". "Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette offre indicative puisse aboutir à un accord," ont-ils ajouté.

Valeurs associées

BOUYGUES
41,5800 EUR Euronext Paris 0,00%
ORANGE
14,0150 EUR Euronext Paris 0,00%
