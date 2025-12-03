 Aller au contenu principal
Rugby: La France face au Japon, les USA et les Samoa à la Coupe du monde 2027
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 11:14

L'équipe de France de Rugby à Bordeaux

L'équipe de France de Rugby à Bordeaux

Le XV de France sera opposé au Japon, aux États-Unis et aux Samoa en phase de poules de la Coupe du monde 2027 en Australie (1er octobre-13 novembre), selon le tirage au sort effectué mercredi à Sydney.

Les Bleus ont hérité d'un groupe clément, en évitant par exemple l'Australie ou une nation européenne issue du chapeau 2.

Le Japon, 12e nation mondiale, compte un quart de finale en 2019 comme meilleur résultat comme les Samoa (19e nation mondiale) en 1991 et 1995 tandis que les États-Unis (16e) n'ont jamais atteint la phase à élimination directe.

Le Mondial australien sera le premier à 24 équipes, au lieu de 20 nations lors des éditions précédentes, avec six groupes de quatre équipes au premier tour. Des huitièmes de finale sont introduits pour la première fois lors de la phase à élimination directe.

Pour se qualifier, la France devra terminer aux deux premières places de son groupe ou parmi les quatre meilleurs troisièmes.

S'ils venaient à remporter leur groupe E, les joueurs de Fabien Galthié seraient opposés en huitièmes de finale au deuxième du groupe D, probablement l'Écosse ou l'Irlande. En cas de qualification, ils seraient assurés d'affronter de nouveau un deuxième de poule en quarts de finale, possiblement les Fidji ou les Pays de Galles si la logique actuelle était respectée.

Le XV de France pourrait en revanche se retrouver dans le dernier carré avec la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud, double championne du monde en titre.

Les All Blacks ont été tirés dans le groupe A du pays hôte, l'Australie, tandis que les Springboks figurent dans le groupe B avec l'Italie, la Géorgie et la Roumanie.

Le calendrier des rencontres sera révélé en février.

La composition des groupes :

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Hong Kong

Groupe B : Afrique du Sud, Italie, Géorgie, Roumanie

Groupe C : Argentine, Fidji, Espagne, Canada

Groupe D : Irlande, Écosse, Uruguay, Portugal

Groupe E : France, Japon, États-Unis, Samoa

Groupe F : Angleterre, Pays de Galles, Tonga, Zimbabwe.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

