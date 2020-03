Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFR cherche à mettre en chômage partiel jusqu'à 60% de ses effectifs-syndicats Reuters • 24/03/2020 à 13:56









PARIS, 24 mars (Reuters) - L'opérateur télécoms SFR, filiale française d'Altice Europe ATCA.AS , cherche à mettre en chômage partiel jusqu'à 60% de ses effectifs dans le contexte lié à la crise sanitaire du coronavirus, a-t-on appris mardi auprès de représentants syndicaux. (Mathieu Rosemain, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

