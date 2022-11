SFDR : Une nouvelle étude met en doute la durabilité de certains fonds Article 9

(NEWSManagers.com) - L’entrée en vigueur des normes techniques de niveau 2 de la règlementation européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur financier (SFDR) est prévue pour le 1er janvier 2023. Mais plus l’industrie de la gestion d’actifs s’approche de l’échéance, plus des études sortent pointant des défaillances dans les fonds catégorisés par leurs gérants comme Article 9, la catégorie de fonds la plus stricte de SFDR.

Après fundinfo qui estimait que 1.500 fonds pourraient perdre leur classification Article 9 et Morningstar qui recensait le déclassement de 41 fonds en Article 8, c’est au tour de Clarity AI de douter de la « sincérité » de la durabilité des fonds Article 9.

Dans une recherche publiée ce jeudi, la plateforme technologique d’analyse sur la durabilité a sondé 750 fonds Article 9 qui disposaient d’informations sur au moins 80% des titres détenus en portefeuille. Sa conclusion ? Environ 40% des fonds analysés avaient plus de 5% de leurs actifs investis dans des sociétés ayant violé soit les principes du Global Compact des Nations Unies soit les lignes directrices de l’OCDE établis pour les multinationales. 20% des fonds analysés en détenaient pour plus de 10% de leurs actifs.

De fait, les fonds pourraient ne pas être en ligne avec le critère d’investissements durables de SFDR pour les fonds Article 9 qui implique notamment que ces investissements ne doivent pas nuire à des objectifs environnementaux ou sociaux.

D’après la recherche de Clarity AI, les fonds Article 9 concernés ont investi dans 166 sociétés différentes qui ont violé soit les principes du Global Compact soit les lignes directrices de l’OCDE. Les violations incluent la corruption, des pratiques anti-concurrentielles ou encore des dommages causés à l’environnement.