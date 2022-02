SFDR : les articles 8 et 9 pourraient représenter la moitié des fonds européens mi-2022

Morningstar note que SFDR a stimulé le développement de produits et l'innovation en 2021. Sur le seul quatrième trimestre, près de 200 nouveau fonds article 8 et article 9 ont ainsi été lancés, soit 54% des nouveaux lancements de fonds dans l'UE. (Crédits photo : Adobe Stock - )

(NEWSManagers.com) - Près d'un an après l'introduction du règlement de l'Union européenne (UE) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), les fonds articles 8 ou 9 représentent plus de 4.000 milliards d'euros d'encours , selon les chiffres de Morningstar à fin 2021. Cela représente 42,4% des fonds vendus dans l'Union européenne. Fin septembre, cette proportion était de 36,9%. A ce rythme, Morningstar estime que les fonds articles 8 et 9 pourraient atteindre 50% des actifs des fonds commercialisés au sein de l'UE d'ici à juin 2022.

Depuis le 10 mars, les sociétés de gestion doivent classer leurs fonds dans l'une des trois catégories suivantes : article 6, article 8 ou article 9, en fonction des objectifs de durabilité des produits. Les fonds article 9 sont les plus exigeants.

Les fonds articles 8 sont les plus nombreux, représentant 25,2% des produits et 37,7% des actifs. Les fonds article 9 sont à 3,4% et 4,7%, respectivement.

Morningstar note que SFDR a stimulé le développement de produits et l'innovation en 2021. Sur le seul quatrième trimestre, près de 200 nouveau fonds article 8 et article 9 ont ainsi été lancés, soit 54% des nouveaux lancements de fonds dans l'UE.

Le vivier des fonds articles 8 et 9 s'enrichit aussi grâce aux « reclassifications » de fonds. Cela passe par une amélioration des processus d'intégration d'ESG, l'ajout d'exclusions ESG ou la transformation totale des stratégies. Après le 10 mars, environ 1.800 fonds ont été «surclassés» d'article 6 ou 8 en article 8 ou 9.

Amundi (incluant Lyxor), Nordea et Swedbank restent les principaux fournisseurs de fonds articles 8 et 9. Le géant BlackRock arrive en cinquième position, derrière JPMorgan.