Sezzle s'envole grâce à la révision à la hausse de ses prévisions annuelles et à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Sezzle ( SEZL.O ), société de solutions d'achat immédiat et de paiement différé, progressent de 28,8 % à 176 dollars en pré-ouverture

** SEZL relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 , les portant à 42,5 % contre 35 % précédemment

** Elle relève son BPA ajusté à une fourchette de 5,45 à 5,50 dollars, contre 5,25 dollars précédemment

** L'entreprise affiche un BPA ajusté de 1,37 $, dépassant ainsi les estimations consensuelles des analystes de 1,29 $, selon les données compilées par LSEG

** Quatre des sept courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et trois « conserver »; le cours cible médian est de 184 $ — données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l’année