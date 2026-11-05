 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sezzle s'envole grâce à la révision à la hausse de ses prévisions annuelles et à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 14:05

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Sezzle ( SEZL.O ), société de solutions d'achat immédiat et de paiement différé, progressent de 28,8 % à 176 dollars en pré-ouverture

** SEZL relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 , les portant à 42,5 % contre 35 % précédemment

** Elle relève son BPA ajusté à une fourchette de 5,45 à 5,50 dollars, contre 5,25 dollars précédemment

** L'entreprise affiche un BPA ajusté de 1,37 $, dépassant ainsi les estimations consensuelles des analystes de 1,29 $, selon les données compilées par LSEG

** Quatre des sept courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et trois « conserver »; le cours cible médian est de 184 $ — données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l’année

Valeurs associées

SEZZLE
136,6900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0459 +15,33%
CAC 40
8 279,8 +1,25%
Pétrole Brent
96,8 +2,30%
2CRSI
17,26 -3,41%
SOITEC
99,26 -9,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank