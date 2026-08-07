Sezzle recule, ses prévisions revues à la hausse ne répondant pas aux attentes élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action de Sezzle ( SEZL.O ), société spécialisée dans le « buy now, pay later », a chuté de 21,8 % à 139,5 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Sezzle a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 après la clôture du marché jeudi, mais cette augmentation modeste a déçu les investisseurs malgré de solides résultats au deuxième trimestre

** SEZL table désormais sur un résultat net ajusté de 185 millions de dollars pour 2026, soit 5,25 dollars par action, contre 180 millions de dollars, soit 5,10 dollars par action, précédemment

** "Bien que le trimestre ait été solide, les attentes étaient élevées suite à la remontée du titre avant la publication des résultats, et la modeste révision à la hausse des prévisions annoncée aujourd’hui ne devrait pas suffire à faire passer le titre en territoire positif demain" – Oppenheimer

** Il ajoute: "Le processus de souscription de Sezzle se distingue par son évaluation des risques basée sur le comportement et sa capacité à ajuster les limites de crédit au sein des contrats, plutôt que de refuser des prêts"

** Trois analystes sur sept recommandent d’"acheter" le titre et quatre de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 160 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 181,3 % depuis le début de l’année