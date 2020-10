Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seychelles-L'opposition remporte la présidentielle, une première depuis 1977 Reuters • 25/10/2020 à 14:28









VICTORIA, 25 octobre (Reuters) - L'opposition a remporté l'élection présidentielle aux Seychelles pour la première fois depuis 1977, ont annoncé dimanche les autorités. Le nouveau président, Wavel Ramkalawan, un ancien pasteur anglican, a recueilli 54,9% des voix contre 43,5% pour le président sortant Danny Faure. Wavel Ramkalawan a réaffirmé son engagement d'augmenter le salaire minimum alors que l'épidémie de COVID-19 a durement frappé l'économie de l'archipel de l'océan indien très dépendant du tourisme. Le Fonds monétaire international a prévu une contraction de 13,8% de l'économie des Seychelles. (George Obulutsa, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.