Seulement 1% des entreprises font preuve de bonnes pratiques face à la déforestation

(NEWSManagers.com) - Seulement 1 % des entreprises mondiales affichent de bonnes pratiques pour protéger les forêts dans leurs chaînes d' approvisionnement, selon une nouvelle étude publiée par l'organisation non gouvernementale Carbon Disclosure Projet (CDP) à l' occasion de la Journée internationale des forêts.

Parmi ces quatre bons élèves figurent trois entreprises européennes et une américaine. Il s' agit du géant français des cosmétiques L'Oréal, de l'entreprise suédoise de soins personnels et d'hygiène Essity, de la société suédoise et suisse d'emballage Tetra Pak et de la multinationale américaine de confiserie Mars.

Le rapport, intitulé The collective effort to end deforestation, évalue 553 entreprises ayant divulgué des informations au CDP en fonction de 15 indicateurs clés de performance que les entreprises devraient prendre pour lutter contre la déforestation.

Les entreprises étudiées ont identifié un total de 53,1 milliards de dollars de risques liés à la déforestation, tels que l'augmentation de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes et l'évolution des préférences des consommateurs. Elles ont estimé qu'il ne leur en coûterait que 6,6 milliards de dollars au total pour faire face à ces risques, " ce qui montre qu'il y a un fort intérêt commercial à agir " , note le CDP.

93 % des entreprises analysées prennent désormais au moins une mesure acceptée par le secteur pour protéger les forêts, comme la surveillance au niveau du conseil d'administration, la mise en place d'une politique robuste de non-déforestation, des objectifs ambitieux, des systèmes de conformité et l'engagement des fournisseurs. L' action globale reste néanmoins trop faible.

" Les forêts du monde disparaissent à un rythme alarmant. Non seulement la déforestation contribue à 10 à 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais les forêts compensent environ 10 % des émissions de l'UE, agissant comme un puits de carbone " , s'inquiète Maxfield Weiss, directeur exécutif du CDP.