SETAO (Bouygues Construction) poursuit la modernisation du CHU de Yopougon à Abidjan

Bouygues SA BOUY.PA :

* SETAO POURSUIT LA MODERNISATION DU CHU DE YOPOUGON À ABIDJAN

* SECONDE PHASE DES TRAVAUX A DÉBUTÉ À L'ÉTÉ 2026 POUR UN MONTANT DE EUR 95 MLNS

Texte original https://tinyurl.com/3tjbk2rf

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(Rédaction de Gdansk)