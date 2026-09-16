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SETAO (Bouygues Construction) poursuit la modernisation du CHU de Yopougon à Abidjan
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 09:29
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Bouygues SA BOUY.PA :

* SETAO POURSUIT LA MODERNISATION DU CHU DE YOPOUGON À ABIDJAN

* SECONDE PHASE DES TRAVAUX A DÉBUTÉ À L'ÉTÉ 2026 POUR UN MONTANT DE EUR 95 MLNS

Texte original https://tinyurl.com/3tjbk2rf

Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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