SES: vers l'annulation d'actions en auto-détention information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi avoir porté son auto-détention à 7,15% des droits de vote suite à l'acquisition, la semaine passée, de quelque 5,5 millions de titres dans le cadre de son programme de rachat d'actions.



Dans un avis financier, l'opérateur satellitaire précise que ces 5,5 d'actions B rachetées sont appelées à être annulées, ce qui conduira mécaniquement à la réduction du nombre total d'actions en circulation composant son capital.



Suite à cette annonce, l'action SES reculait de 1,5% mardi matin à la Bourse de Paris, portant à près de 47% son repli depuis le début de l'année, ce qui l'a ramené à des plus bas historiques en Bourse.





Valeurs associées SES 3,14 EUR Euronext Paris -0,70%