information fournie par Reuters • 30/10/2026 à 18:40

SES sélectionné par Air Astana pour équiper sa flotte A321LR

SES SESFd.PA :

* SÉLECTIONNÉ PAR AIR ASTANA POUR DÉPLOYER DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ EN VOL SUR SA FLOTTE D’AIRBUS A321LR

Texte original nBwpXCsKa

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(Rédaction de Gdansk)