SES s'allie à l'américain K2 Space pour développer son futur réseau MEO
Dans un communiqué, SES explique avoir entamé en début d'année les activités de conception destinées à valider ses nouvelles technologies de réseau, destinées à la fois à des applications commerciales et gouvernementales souveraines. Une mission de démonstration en orbite est prévue dans le courant du premier trimestre 2026, précise-t-il.
SES souligne que cette initiative constitue une étape importante de sa stratégie en matière de MEO de nouvelle génération, qu'il veut axer autour d'une croissance modulaire, d'une architecture ouverte et des capacités définies par logiciel.
Son futur réseau MEO devra par ailleurs permettre de multiples usages, allant des charges utiles hébergées à la surveillance de l'espace, en passant par la transmission de données directes vers terminaux mobiles, les services souverains, ainsi que des services de communications pour la mobilité et les liaisons de raccordement ('backhaul') d'entreprise.
Les travaux de développement doivent se dérouler entre l'Europe et les Etats-Unis, ajoute SES.
Valeurs associées
|6,2300 EUR
|Euronext Paris
|-0,56%
