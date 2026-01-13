SES renouvelle son contrat avec les Forces de défense australiennes
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 09:28
Dans ce cadre, il repositionnera le satellite IS-22 dans un nouveau slot orbital spécifié, poursuivant une mission qui est la pierre angulaire des communications militaires sécurisées de l'Australie depuis le lancement de l'IS-22 en 2012.
SES ajoute qu'il construira un segment terrestre dédié, incluant une installation d'antennes spécialement conçue sur le sol australien, "consolidant ainsi l'infrastructure nécessaire à des opérations fluides aujourd'hui et à l'avenir".
"N'ayant pas d'autre capacité ultra-haute fréquence comparable immédiatement disponible dans l'Indo-Pacifique, la poursuite du service via IS-22 positionne l'Australie pour maintenir un avantage crucial en communications", poursuit-il.
Valeurs associées
|6,2450 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
