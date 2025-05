SES: rejoint l'initiative spatiale hybride de la DIU information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - SES fait savoir que sa filale SES Space & Defense a rejoint l'initiative Hybrid Space Architecture Network de la Defense Innovation Unit (DIU), soit une organisation du département de la Défense des États-Unis (DoD) chargée d'identifier, de financer et d'intégrer rapidement des technologies commerciales innovantes au profit des forces armées US.



Son projet Hybrid Space Architecture II mettra en oeuvre un réseau multi-orbites intégré, sécurisé et orchestré automatiquement, interconnectant les réseaux commerciaux et gouvernementaux pour offrir 'des communications fiables, abordables et à faible latence'.



SES Space & Defense développera ce réseau en s'appuyant sur sa technologie Secure Integrated Multi-Orbit Networking (SIMON).



' Avec SIMON, les soldats pourront simplement configurer leurs terminaux et bénéficier d'une connectivité assurée sur plusieurs orbites à moindre coût ', déclare David Fields, président-directeur général de SES Space & Defense.





