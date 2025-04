SES réaffirme ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette année, l'opérateur de satellites vise toujours des revenus et un Ebitda ajusté stables à taux de change constants.

(AOF) - L'action SES gagne 3,44% à 4,632 euros à la suite de la publication de ses résultats du premier trimestre. Sur cette période, l'opérateur de satellites a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 29 millions d’euros contre 73 millions d’euros, un an auparavant. SES a généré un Ebitda ajusté en progression de 2% à 280 millions d’euros. Il a reculé de 0,9% à taux de change constants alors que sur la même base, les revenus ont baissé de 0,5% à 2 milliards. SES affiche une marge d'Ebitda stable de 55%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.