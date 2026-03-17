SES prolonge une offre de rachat sur des titres
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 14:22
L'offre, qui devait expirer à 17h00 (CET) le 18 mars 2026, expirera à 17h00 (CET) le 25 mars selon le nouveau calendrier. De ce fait, la date d'annonce des résultats de l'offre est repoussée du 19 au 26 mars, et celle de son règlement, du 23 au 30 mars.
"Les détenteurs ayant déjà validement déposé leurs titres dans le cadre de l'offre ne sont pas tenus d'entreprendre d'autres mesures concernant ces titres, et ces offres constituent une offre valide aux fins de l'offre", précise l'opérateur de satellites luxembourgeois.
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