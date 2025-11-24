SES, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 24 novembre 2025

(AOF) - SES (-4,24% à 5,41 euros)
L'opérateur de satellites chute après trois séances de suite dans le vert. Le titre bondit de près de 80% depuis le début de l'année.
AOF - EN SAVOIR PLUS
(AOF) - SES (-4,24% à 5,41 euros)
L'opérateur de satellites chute après trois séances de suite dans le vert. Le titre bondit de près de 80% depuis le début de l'année.
AOF - EN SAVOIR PLUS
|5,3700 EUR
|Euronext Paris
|-5,04%
|5,400 EUR
|Tradegate
|-5,26%
|5,595 EUR
|LSE Intl
|-1,37%
|6,7700 USD
|OTCBB
|+12,83%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/11/2025 à 12:06:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
par Max Hunder, Emma Farge et Olivia Le Poidevin Volodimir Zelensky a déclaré lundi que Kyiv allait continuer à travailler avec ses partenaires à l'élaboration de compromis sur les propositions américaines en vue d'un accord de paix avec la Russie, afin que celles-ci ... Lire la suite
PARIS (Reuters) -Le Premier ministre français Sébastien Lecornu estime lundi qu'il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour voter le budget 2026, malgré le rejet vendredi par les députés de la partie "recettes" dudit budget. "Il y a toujours une majorité ... Lire la suite
Le Premier ministre Sébastien Lecornu déclare, lors d'une allocation télévisée à Matignon, vouloir demander aux forces politiques de débattre et de voter dans les prochaines semaines spécifiquement sur des "priorités absolues" comme la "sécurité, la défense, l'agriculture ... Lire la suite
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré que l'armée israélienne avait tué le chef militaire du Hezbollah lors d'une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth dimanche.
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer