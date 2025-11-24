Livret A, LDDS : coup de frein record pour l'épargne réglementée en octobre

Ce net recul est lié à la diminution du taux de rémunération de ces deux livrets, menée en deux actes au cours de l'année écoulée.

( AFP / DENIS CHARLET )

Les épargnants ont retiré 5 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A et livrets de développement durable et solidaire (LDDS) en octobre, selon les données publiées lundi 24 novembre par la Caisse des dépôts (CDC). Ce recul de 5,10 milliards d'euros, plus grosse décollecte pour un mois d'octobre, est lié à la baisse du taux de rémunération de ces deux livrets réglementés qui se situait encore à 3% début 2025, et a été ramené à 2,4% le 1er février, puis à 1,7% au 1er août.

L'assurance vie encore et toujours à la fête

Car les Français n'ont pas pour autant cessé d'épargner: leur taux d'épargne a grimpé à 18,7% de leur revenu disponible au deuxième trimestre 2025, selon la Banque de France, un record depuis les années 1970, hors période Covid.

Les épargnants français ont ainsi déposé 14,9 milliards d'euros sur leurs contrats d'assurance vie en septembre, le plus haut niveau pour un mois de septembre, selon France Assureurs. Dans le détail, les épargnants ont retiré 3,81 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A au mois d'octobre.

Le LDDS, aux caractéristiques proches du Livret A, a lui connu des retraits supérieurs de 1,29 milliard d'euros aux dépôts sur la même période. L’encours total sur les deux produits atteint 601,7 milliards d’euros à fin octobre 2025. En octobre, la collecte nette du Livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, a été elle tout juste positive avec 20 millions d’euros pour l'ensemble des réseaux.

L'encours total atteint 80,7 milliards d'euros, et n'a pas encore retrouvé le niveau atteint en avril avant un nombre important de fermetures au printemps pour les détenteurs dépassant le plafond de ressources.