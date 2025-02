SES: nouvel accord avec l'ATP Tour information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - SES fait part d'un nouvel accord pour la fourniture et la gestion de contenu vidéo pour les événements de l'ATP Tour dans le monde entier, en utilisant Secure Reliable Transport (SRT) et sa plateforme Sports Content Orchestration Enabler (SES SCORE).



Avec plus de 200.000 heures de contenu en direct par an provenant de 3.200 matchs de tennis dans divers tournois ATP Masters 1000, ATP 500 et ATP 250, SES SCORE offre à ATP Media une plateforme centralisée et facile à utiliser pour gérer et diffuser son contenu.



'Les plus de 70 partenaires de diffusion d'ATP Media peuvent choisir parmi une variété de flux vidéo, d'audio, de métadonnées et d'autres contenus lors de la création de leurs émissions grâce à un processus de réservation simplifié', ajoute l'opérateur de satellites.





