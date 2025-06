SES: nomination d'une nouvelle directrice financière information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 11:51









(CercleFinance.com) - L'opérateur satellitaire SES a annoncé vendredi la nomination d'Elisabeth Pataki au poste de directrice financière, un poste qu'elle endossera à compter du 16 juin.



Lisa Pataki, une cadre chevronnée de l'industrie aéronautique et de la défense, affiche plus de 20 ans d'expérience dans des groupes multinationaux cotés en Bourse, précise le groupe luxembourgeois.



Elle rejoint SES en provenance d'Aerojet Rocketdyne, une filiale de L3Harris, où elle a contribué à améliorer la rentabilité en rationalisant les opérations et en optimisant les investissements à long terme.



Entre 2020 et 2023, elle avait occupé la direction du groupe suisse Comet, où elle avait permis une amélioration de plus de cinq points de pourcentage de la marge opérationnelle.



Elle a également passé dix ans chez RTX Corporation (ex-Raytheon), où elle a notamment supervisé l'intégration d'Applied Signal Technologies, une acquisition majeure du groupe en 2011.



Elle succèdera à Sandeep Jalan, qui était en poste depuis mai 2020.



A la Bourse de Paris, l'action SES (-0,3%) évoluait peu suite à cette nomination.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.