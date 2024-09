Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: mise en paiement de l'acompte sur dividende information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - SES a confirmé vendredi la prochaine mise en paiement d'un acompte sur dividende de 0,25 euro par action de catégorie A et de 0,10 euro par action de catégorie B.



Dans un avis financier, l'opérateur satellitaire luxembourgeois précise que ce coupon intermédiaire sera versé aux actionnaires le 17 octobre.



En incluant son programme de rachat d'actions actuel, SES prévoit de redistribuer quelque 450 millions d'euros à ses actionnaires sur l'exercice 2024.



Cela correspond à un montant cumulé de plus d'un milliard d'euros depuis début 2021, souligne-t-il, soit l'intégralité de son flux de trésorerie disponible (FCF) ajusté dégagé dans l'intervalle.



A la Bourse de Paris, l'action SES s'inscrivait en hausse de 0,8% vendredi, mais accusait encore un repli de l'ordre de 24% depuis le début de l'année.





Valeurs associées SES 4,56 EUR Euronext Paris +0,80%