SES: mis sous pression par un fonds, le titre monte

(CercleFinance.com) - Le titre SES gagne près de 5% jeudi matin en Bourse de Paris suite à la publication par le fonds d'investissement américain Appaloosa de propositions visant à moderniser l'opérateur satellitaire, qu'il estime aujourd'hui confronté à une 'crise existentielle'.



Vers 10h00, le titre grimpe d'environ 5%, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120.



S'il dit soutenir le projet de rapprochement avec Intelsat, Appaloosa estime que SES évolue aujourd'hui dans l'environnement concurrentiel le plus difficile de son histoire.



Dans un communiqué de presse diffusé en perspective de la prochaine assemblée générale du groupe, Appaloosa - qui dit détenir plus de 7% du capital - enjoint d'abord SES à moderniser sa structure capitalistique.



Le fonds basé dans le New Jersey lui suggère de convertir les actions de classe B en titre de classe A, ce qui aurait pour effet de ramener les droits de vote de l'Etat luxembourgeois à environ 16,7% contre autour de 33,3% aujourd'hui.



De son point de vue, la forte présence du Grand Duché au capital de SES dissuade en effet les investisseurs et les clients de considérer le groupe comme une 'véritable entreprise commerciale'.



Appaloosa préconise par ailleurs de limiter le nombre de sièges au conseil d'administration à neuf membres, avec une représentation du gouvernement luxembourgeois correspondant à sa juste participation de 16,7%.



Enfin, le fonds d'investissement demande à SES de faire profiter à ses actionnaires des synergies de quelques 2,4 milliards d'euros issues de la fusion avec Intelsat, sous forme de redistribution de capitaux.



Dans un communiqué, SES répond ce matin qu'il compte évaluer avec intérêt les propositions et d'Appaloosa et formuler une recommandation à ses actionnaires en temps voulu, disant prôner un dialogue 'ouvert et constructif' sur sa stratégie et sur les opportunités de création de valeur sur le long terme pour ses actionnaires.





