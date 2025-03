SES : le fonds Appaloosa réitère ses critiques

(AOF) - SES (+8,93% à 5,98 euros) enregistre l’une des plus fortes progressions de l’indice SBF 120 alors que le fonds américain Appaloosa encourage les actionnaires à voter en faveur de la résolution 21, qui prévoit la restitution de l'excédent de trésorerie aux actionnaires. Cette résolution avait été inscrite à sa demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 avril. Appaloosa possède un peu plus de 7% de l’opérateur de satellites.

" En particulier, l'ajout d'un administrateur ayant une expérience des marchés de capitaux devrait être une priorité, car nous pensons qu'une telle nomination pourrait inciter SES à enfin commencer à s'attaquer à ses pratiques de gestion de son capital peu performantes ", indique par ailleurs le fonds.

Appaloosa ajoute que " les premières mesures prises par le Conseil d'administration du SES pour moderniser sa structure (...) n'ont été prises qu'à la suite de la pression exercée par les actionnaires. Cependant, beaucoup plus peut, et doit, être fait - avec un sens de l'urgence plus grand que celui qui ressort de l'incrémentation du conseil d'administration ".

Vendredi dernier, SES avait indiqué que son conseil d'administration recommandait à l'unanimité aux actionnaires de voter contre la résolution 21. En résumé, il juge qu'elle " n'est pas nécessaire et qu'elle cherche à priver le conseil d'administration et la direction de la société d'une flexibilité essentielle pour gérer les affaires et les liquidités de la société dans le meilleur intérêt de cette dernière, de ses actionnaires et des autres parties prenantes ". Elle pourrait même "compromettre la note de crédit investment grade de l'entreprise.

