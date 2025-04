SES: le conseil d'administration s'ouvre à deux américains information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 11:11









(CercleFinance.com) - SES a annoncé vendredi que les actionnaires avaient approuvé l'arrivée de deux représentants américains au sein de son conseil d'administration, cédant ainsi à la pression du fonds activiste Appaloosa qui militait depuis plusieurs mois pour des changements au niveau de sa gouvernance.



Réunis hier en assemblée générale au siège de Betzdorf (Luxembourg), les actionnaires de l'opérateur satellitaire ont approuvé les nominations d'Ellen Lord et de John Shaw en tant que nouveaux membres du conseil.



Ellen Lord est l'ancienne responsable des acquisitions du Département américain de la Défense, tandis que John Shaw a été le lieutenant-général de la Force spatiale des Etats-Unis.



Les actionnaires ont également prolongé les mandats de Peter van Bommel, Fabienne Bozet et Françoise Thoma pour une durée de trois ans.



Suite à l'assemblée, le conseil d'administration a réélu Frank Esser en tant que président pour une période d'un an.



D'origine allemande, Frank Esser est passé chez Vodafone avant de rejoindre SFR, dont il a fait le deuxième opérateur mobile en France. Il avait ensuite rejoint le directoire de Vivendi, où il était responsable de la stratégie d'innovation jusqu'en 2012.



Ces annonces interviennent alors que le fonds d'investissement américain Appaloosa a récemment enjoint SES à moderniser sa structure capitalistique et à limiter l'influence de l'Etat luxembourgeois.





