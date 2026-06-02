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SES lance un service de connectivité satellite pour Viva
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 07:25

SES fait part du lancement, avec Viva, compagnie aérienne mexicaine à bas prix, d'un service de connectivité satellite multi-orbites rapide et fiable à bord des Airbus de Viva, renforçant la position de SES en tant que fournisseur majeur de services Internet haut débit par satellite en vol sur le continent américain.

"Les passagers de Viva bénéficieront bientôt d'une connectivité satellite multi-orbites fiable, leur offrant le même accès Internet rapide et performant qu'à domicile, où qu'ils soient et à n'importe quelle heure de vol", salue Mike DeMarco, président de la division Mobilité chez SES.

Au cours des prochaines années, 60 A320 et 40 A321 proposeront la solution SES. Avec la flotte d'Airbus A320 et A321 la plus récente d'Amérique latine, Viva sera la première compagnie aérienne mexicaine à proposer un service utilisant la nouvelle antenne à balayage électronique (ESA) du groupe.

D'une hauteur inférieure à sept centimètres, cette antenne assure une connectivité fiable au réseau multi-orbite de l'opérateur de satellites luxembourgeois. La connexion à des satellites sur différentes orbites garantit une couverture constante et fiable, quel que soit l'endroit.

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