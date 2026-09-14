SES lance trois nouveaux satellites O3b mPOWER

SES fait part du lancement de ses 11e, 12e et 13e satellites O3b mPOWER, étendant ainsi son système de 2e génération en orbite terrestre moyenne (MEO), "conçu pour offrir des services de connectivité à haute performance dans le monde entier".

Les trois satellites ont été lancés à 14 h 49 (heure locale) à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le complexe de lancement spatial 40 (SLC-40) de la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride, et seront opérationnels d'ici à la mi-2027.

Offrant une résilience et une flexibilité renforcées au système O3b mPOWER, ils accroîtront les capacités de connectivité à haute performance pour les entreprises, les gouvernements, ainsi que les clients de mobilité et des télécoms opérant dans des environnements difficiles.

Ces satellites permettront également à l'opérateur luxembourgeois de poursuivre sa stratégie de réseau MEO, jetant les bases de la prochaine génération de communications souveraines et sécurisées, de relais de données spatiales et de charges utiles hébergées.

Les trois satellites lancés par SES rejoindront les 10 satellites O3b mPOWER déjà en service, offrant des capacités allant de quelques dizaines de mégabits par seconde à plusieurs gigabits par seconde vers n'importe quel site.