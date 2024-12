SES: la Commission a signé avec le consortium SpaceRISE information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 13:35









(CercleFinance.com) - La Commission a signé avec le consortium SpaceRISE le contrat de concession de l'infrastructure pour la résilience, l'interconnectivité et la sécurité par satellite (IRIS), une constellation multi-orbitale de 290 satellites.



Ce partenariat développera, déploiera et exploitera le nouveau système de l'Union européenne. Il s'agit d'une étape importante vers la souveraineté de l'Europe et une connectivité sécurisée.



'En offrant des services de connectivité avancés aux utilisateurs gouvernementaux et en comblant les lacunes en matière de connectivité dans l'ensemble de l'Union, IRIS renforce l'autonomie stratégique et le leadership technologique de l'Europe' indique la Commission.



Le consortium SpaceRISE, chargé de la mise en oeuvre de cet ambitieux projet, comprend trois grands opérateurs européens de réseaux satellitaires - SES, Eutelsat et Hispasat.



Ils sont soutenus par une équipe de sous-traitants européens. Les principaux partenaires sont Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat et Thales SIX.





