Trump optimiste sur un accord commercial avec la Chine après des négociations "fructueuses"

47e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à Kuala Lumpur

par Xinghui Kok

KUALA LUMPUR (Reuters) -Le président américain Donald Trump s'est dit confiant dans la conclusion d'un accord avec sont homologue chinois Xi Jinping, qu'il devrait rencontrer la semaine prochaine, après que des hauts responsables des deux pays sont parvenus à un consensus préliminaire sur des négociations commerciales.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le représentant au Commerce, Jamieson Greer, ont rencontré le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, et le principal négociateur commercial, Li Chenggang, en marge du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), pour un cinquième cycle de discussions en personne depuis le mois de mai.

"Je pense que nous disposons d'un cadre très satisfaisant dont les dirigeants pourront discuter jeudi", a déclaré Scott Bessent.

L'accord pourrait repousser les contrôles à l'exportation élargis de la Chine sur les terres rares et les aimants et éviter la menace américaine de nouveaux droits de douane de 100% sur les produits chinois, a indiqué Scott Bessent dans l'émission "Meet the Press" de la chaîne NBC.

Les dirigeants américain et chinois discuteront de l'achat de soja et de produits agricoles aux agriculteurs américains, d'un commerce plus équilibré et de la résolution de la crise du fentanyl aux États-Unis, qui est à l'origine des droits de douane de 20% imposés par les États-Unis sur les produits chinois, a ajouté Scott Bessent.

Donald Trump est arrivé dimanche en Malaisie pour participer au sommet de l'Asean, première étape d'une tournée asiatique de cinq jours qui devrait se terminer par un face-à-face avec Xi Jinping en Corée du Sud le 30 octobre.

Li Chenggang a déclaré que les deux parties étaient parvenues à un "consensus préliminaire" et qu'elles passeraient ensuite par leurs processus d'approbation internes respectifs.

"La position des États-Unis a été dure", a déclaré le principal négociateur commercial chinois. "Nous avons mené des consultations très intenses et des échanges constructifs afin d'explorer des solutions et des arrangements pour répondre à ces préoccupations".

(Reportage Xinghui Kok, rédigé par Mei Mei Chu, Yukun Zhang et John Mair ; version française Kate Entringer)