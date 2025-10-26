 Aller au contenu principal
L'ouragan Melissa s'intensifie, poursuit sa route meurtrière dans les Caraïbes
information fournie par AFP 26/10/2025 à 11:23

De fortes vagues avant l’arrivée de l’ouragan Melissa dans le quartier de Caribbean Terrace, à Kingston, en Jamaïque, le 25 octobre 2025. ( AFP / Ricardo Makyn )

L'ouragan Melissa, renforcée dimanche en catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5, poursuit sa route meurtrière dans les Caraïbes, menaçant la Jamaïque et l'île d'Hispaniola, partagée entre la République dominicaine et Haïti, où elle a causé la mort de quatre personnes.

Le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis, basé à Miami en Floride, a indiqué dimanche que Melissa s'était intensifiée pour devenir un ouragan de catégorie 4, avec des vents d'environ 225 kilomètres par heure et une vitesse de 8 km/h.

La tempête devrait provoquer des inondations et des glissements de terrain "potentiellement mortels et catastrophiques" dans certaines régions de la Jamaïque et du sud d'Hispaniola, a indiqué le NHC, prévoyant une "intensification rapide et continue" suivie "de fluctuations d'intensité".

Melissa devrait devenir "un ouragan majeur lorsqu'elle touchera terre en Jamaïque lundi soir ou mardi matin, et dans le sud-est de Cuba tard mardi", selon le NHC.

Melissa se trouvait dimanche à environ 190 kilomètres au sud-est de Kingston, la capitale jamaïcaine, et à 450 kilomètres au sud-ouest de Guantanamo, à Cuba.

Avant même son passage en catégorie 4, Melissa avait déjà fait trois morts en Haïti et un en République dominicaine, où un adolescent est porté disparu, selon les autorités locales.

"L'eau a envahi plus de la moitié de la maison", a témoigné auprès de l'AFP Angelita Francisco, femme au foyer de 66 ans habitant à Saint-Domingue, la capitale dominicaine.

- "impuissants" -

Des bateaux de pêche sont amarrés les uns aux autres avant l’arrivée de l’ouragan Melissa dans le village de Rae Town, à l’est de Kingston, en Jamaïque, le 25 octobre 2025. ( AFP / Ricardo Makyn )

"On se sent impuissants, sans rien pouvoir faire, à part fuir en laissant tout", a-t-elle dit, secouée par des sanglots.

Neuf des 31 provinces du pays sont en vigilance rouge pour des risques d'inondations subites, des crues et des glissements de terrain.

Melissa pourrait apporter de 38 à 76 cm de pluie dans certaines régions du sud d'Hispaniola et de la Jamaïque, et des zones isolées pourraient recevoir jusqu'à 102 cm, selon le NHC.

Vendredi, le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a exhorté les habitants des zones sujettes aux inondations à tenir compte des avertissements et à se préparer à évacuer.

Une équipe élague des arbres avant l’arrivée de l’ouragan Melissa à Santiago de Cuba, le 25 octobre 2025. ( AFP / STRINGER )

"Si vous vivez dans une zone déjà inondée par le passé, attendez-vous à ce qu’elle le soit à nouveau", a-t-il déclaré.

L’aéroport international Norman Manley, qui dessert Kingston, a annoncé sa fermeture samedi soir et a demandé au public de ne pas s’y rendre.

- Ports fermés en Jamaïque -

L’agence gouvernementale Jamaica Information Service a indiqué samedi que tous les ports maritimes étaient également fermés.

Des équipes dégagent les branches d’arbres élaguées avant l’arrivée de Melissa à Santiago de Cuba, le 25 octobre 2025. ( AFP / STRINGER )

Les pluies liées à Melissa ont déjà submergé plusieurs routes de la capitale jamaïcaine, Kingston, selon des images diffusées par les médias locaux.

Les habitants du sud-ouest d'Haïti doivent entamer "immédiatement les préparatifs nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens", a averti le NHC, prévenant que la tempête pourrait causer "d'importants dégâts aux infrastructures et potentiellement isoler des communautés pendant une période prolongée".

Le dernier ouragan majeur à avoir touché la Jamaïque était Béryl, début juillet 2024. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts sur l'île.

Melissa a constitué la 13e tempête tropicale de la saison dans l'Atlantique, qui s'étend de début juin à fin novembre.

Environnement
