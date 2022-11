SES-imagotag : "Une Vision à 2027 et un nouveau changement de dimension" / Nouvelle Etude

VUSION’27: A VUSION for the Future

Après avoir publié une nouvelle fois un chiffre d’affaires record pour son troisième trimestre 2022 à 181,8 M€, soit une croissance de 107,9%, tout en confirmant son objectif d’atteindre des revenus supérieurs à 600 M€ en 2022 et 800 M€ en 2023, les regards étaient tournés sur la suite du développement du Groupe. C’est ici que le plan VUSION’27 entre en jeu.



Annoncé à l’occasion de son Capital Market Day il y a quelques jours, ce nouveau plan stratégique vise à capitaliser sur le positionnement de leader du Groupe sur son marché afin d’accélérer fortement les prochaines années avec comme ligne de mire l’atteinte – entre autres – d’un chiffre d’affaires de 2,2 Mds€ à l’horizon 2027.



Concrètement, ce plan s’articule autour de 5 grands piliers avec 1/ la réalisation en 2027 d’un chiffre d’affaires de 2,2 Mds€, dont 40% en Amérique du Nord, et l’installation de 1 Mds d’étiquettes connectées, 2/ la continuité d’une approche customer centric avec l’atteinte d’un NPS de 70, 3/ la poursuite de la pénétration du Cloud et des services à valeur ajoutée (VAS) pour totaliser 30% du mix produit, 4/ l’atteinte d’une marge d’EBITDA de 22% et enfin 5/ la réduction drastique de l’impact de la société sur son environnement (E-NPS 50-70, carbon intensity -30/40%).



Le présent document a été conçu comme le point de départ pour se projeter vers ces objectifs à 2027. Il vise à présenter les activités du Groupe et à développer certaines tendances de marché ainsi que les points clés de ce nouveau plan stratégique. Alors que ce plan VUSION’27 ne fait que commencer, une chose est déjà certaine, celui-ci semble tout à fait atteignable et devrait permettre à SES-imagotag de changer significativement de taille… et de capitalisation.