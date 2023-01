SES-imagotag : "Une acquisition dans la data"

En ce début d’année et après avoir donné une vision claire de sa feuille de route à 2027 (lire notre étude), SES-imagotag a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de In the Memory, société spécialisée dans l’analyse de la donnée pour le commerce.



Fondée en 2018, In the Memory compte une soixantaine de collaborateurs et développe une plateforme de gestion de données et d’analyse décisionnelle à destination des acteurs du Retail et des marques. S’appuyant sur une technologie de traitement et d’analyses d’importants volumes de données, la société accompagne les professionnels du Retail dans leur prise de décision métiers sur les problématiques liées au category management, au marketing client et produits, et aux achats.



Recommandation

Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort inchangé à 170,00 € et notre recommandation reste à Achat.