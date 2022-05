SES-imagotag: "La croissance est toujours au rendez-vous"

Publication du chiffre d’affaires T1 2022



Après avoir publié des résultats annuels en très forte amélioration, SES-imagotag publie un chiffre d’affaires T1 en croissance de +42,9% à 120,2 M€, confirmant ainsi la tendance observée en 2021.



Un trimestre record

Malgré les tensions actuelles sur la chaîne d’approvisionnement, la reprise du Covid en Chine et la crise géopolitique entre l’Ukraine et à la Russie, SES-imagotag arrive une nouvelle fois à poursuivre sur sa dynamique de très forte croissance. L’Europe a porté la croissance totalisant 91,4 M€ de revenus, en hausse de 46%, bénéficiant notamment de déploiements en Allemagne et en Italie.



Perspectives

Malgré le contexte actuel complexe avec des tensions importantes sur la chaîne d’approvisionnement et le contexte géopolitique, le Groupe se veut confiant dans la suite de son exercice et confirme son objectif annuel de réaliser une croissance annuelle comprise entre 30% et 50%.



Recommandation

Suite à cette annonce notre objectif de cours ressort 105,00 € (vs 80,00 €). Notre recommandation reste à Achat et nous réitérons notre confiance dans la capacité d’exécution de SES-imagotag.